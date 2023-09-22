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17:11, 22 сентября 2023Мир

Глава Еврокомиссии высказалась о сроках вступления Украины в ЕС

Глава ЕК фон дер Ляйен: сроки вступления Украины в ЕС зависят от самого Киева

Фото: Yves Herman / Reuters

Сроки вступления Украины в Европейский союз (ЕС) зависят от самого Киева. Об этом рассказала в интервью The Washington Post (WP) глава Европейской комиссии (ЕС) Урсула фон дер Ляйен.

«Это зависит от того, когда страна будет готова к вступлению. Я не могу назвать вам никаких сроков», — заявила политик.

Она напомнила, что существуют критерии, касающиеся судебной системы, правопорядка и экономической готовности страны к вступлению в объединение. Как сообщила фон дер Ляйен, этим критериям необходимо соответствовать, чтобы присоединиться к единому рынку и в будущем — к самому ЕС.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что для вступления в ЕС Киев должен «ввести транспарантный механизм в администрации и экономике, обеспечить соблюдение закона, ввести климатическое регулирование».

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    Максим Габриелян
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