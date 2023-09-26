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14:23, 26 сентября 2023Ценности

Стилистка назвала визуально подчеркивающую стройность ног зимнюю обувь

Фото: Jeremy Moeller / Getty Images

Стилистка Базиссела (фамилия не раскрывается), более известная в соцсетях по никнейму @basicela, назвала визуально подчеркивающую стройность ног зимнюю обувь. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В первую очередь специалистка обратила внимание на сапоги с высоким широким голенищем по бокам. По ее словам, данная деталь делает их обладательницу немного выше и придает изящность. При этом она отметила, что данный предмет гардероба следует приобретать на грубой подошве.

Однако при выборе ковбойских сапог не следует ориентироваться на широкие голенища, поскольку они визуально делают икры массивными. Базиссела рекомендовала примерять несколько пар, чтобы сделать правильный выбор.

В заключение блогерша призвала избегать сапоги с обтягивающим верхом, длина которых достигает колен. «Чрезвычайно узкие ботинки, которые заканчиваются примерно на пять сантиметров ниже колена, сильно перетянут ваши ноги и не принесут вам никакой пользы», — уточнила она.

Ранее стилистка Ирина Прядко назвала россиянкам с пышными формами визуально стройнящие модели курток. Чтобы придать силуэту более элегантные черты в осеннее время, специалистка посоветовала отказаться от верхней одежды фасона оверсайз и переключить внимание на вещи, которые подчеркивают талию.

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    Мария Винар
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