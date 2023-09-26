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17:41, 26 сентября 2023Моя страна

В Архангельске пройдет межрегиональный фольклорный фестиваль

В Архангельске пройдет межрегиональный фольклорный фестиваль

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

В Архангельское с 10 по 12 декабря пройдет XVIII Межрегиональный фольклорный фестиваль-конкурс имени Антонины Колотиловой, посвященный северной народной песне в обрядах и гуляньях на Николу зимнего. Об этом сообщает «Регион 29».

Отборочный этап фестиваля пройдет с 10 по 11 декабря. Принять участие в фестивале приглашают любительские народные и фольклорные хоры, ансамбли Северо-Западного федерального округа. Коллективы покажут свои программы и пройдут отбор в двух номинациях: «Фольклорно-этнографические хоры и ансамбли, исполняющие фольклор своей местности в подлинной вокально-хоровой манере», а также «Народные хоры и ансамбли, исполняющие адаптированный северный фольклор».

12 декабря на сцене Архангельского театра драмы имени Ломоносова состоится гала-концерт XVIII Межрегионального фольклорного фестиваля-конкурса имени Антонины Колотиловой, на котором участники покажут свои лучшие номера. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 ноября.

Ранее сообщалось, что в селе Панское Мичуринского округа Тамбовской области с 28 по 30 сентября пройдет всероссийский слет сокольников «Живое наследие». Гости фестиваля узнают о традициях соколиной охоты, которая включена в реестр объектов нематериального культурного наследия народов России, а также смогут ознакомиться с экспозицией ловчих птиц и выставкой «Соколиная охота народов мира».

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    Сергей Истомин
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