Девушка позволила жениху сделать ей тату и показала нелепый результат

Владелица тату-студии Джессика Бэнк из Гленротеса, Шотландия, позволила жениху набить рисунок на ее коже и показала нелепый результат. Соответствующее видео появилось в TikTok-аккаунте мастера, который насчитывает более 121 тысячи подписчиков.

На размещенных кадрах девушка продемонстрировала, как избранник на планшете делает эскиз татуировки для возлюбленной, которую впоследствии наносит на ее ногу. При этом блогерша отметила, что мужчина не имеет соответствующих навыков.

Так, жених изобразил утку в мультипликационном стиле с губами вместо клюва и длинными ресницами и закрасил ее розовыми чернилами. В свою очередь инфлюэнсерша в процессе работы пошутила, что начала сомневаться в своем выборе. Однако в итоге заявила, что хотела создать «маленькое глупое воспоминание», поэтому довольна полученным изображением.

В марте 2022 года блогерша Кейт Рорисон позволила мужу постричь себя дома и показала подписчикам испорченную прическу. На размещенных кадрах героиня материала продемонстрировала результат преображения, которое, по ее словам, стало самой большой ошибкой в ее жизни. Она предстала перед камерой с короткими волосами, прикрывающими затылок, и неровной широкой челкой, доходящей до середины лба.