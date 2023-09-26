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22:54, 26 сентября 2023Моя страна

В Калининграде врачи проведут бесплатные консультации

В Калининграде 27 сентября пройдет акция «От сердца к сердцу»

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Калининграде в зеленой зоне у Верхнего озера пройдет всероссийская акция «От сердца к сердцу», в рамках которой врачи проведут бесплатные приемы для жителей города. Об этом сообщает KP.RU.

27 сентября все желающие смогут получить консультации врачей по медицинской профилактике, диетолога, дерматолога, определить уровень глюкозы в крови и артериального и глазного давления, а также пройти вакцинацию от гриппа и пневмококка.

Помимо этого, жителей города обучат полезной суставной гимнастике. Желающие также смогут посетить пеший марафон в 10 тысяч шагов.

Ранее сообщалось, что в Калининграде для людей с депрессией и биполярным расстройством проведут бесплатную встречу поддержки. Мероприятие состоится 27 сентября в актовом зале психиатрической больницы Калининградской области номер один.

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    Алиса Удовик
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