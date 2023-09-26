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16:06, 26 сентября 2023Экономика

Глава крупнейшего банка США счел геополитику главным риском для экономики

Глава JPMorgan Даймон: геополитика является главным риском для мировой экономики
Джейми Даймон

Джейми Даймон. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

В настоящее время в мире наблюдается крупнейший со времен Второй мировой войны геополитический кризис. Об этом заявил генеральный директор крупнейшего коммерческого американского банка JPMorgan Джейми Даймон, его слова приводит CNBC.

Фактор дальнейшего усиления геополитической нестабильности является главным риском для глобальной экономики и затмевает по своему влиянию высокую инфляцию и угрозу рецессии в США, уточнил Даймон. «Мы уже имели дело с инфляцией раньше, мы имели дело с дефицитом раньше, мы имели дело с рецессиями раньше, и мы действительно не видели ничего подобного практически со времен Второй мировой войны», — посетовал он.

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По словам Даймона, наибольшему риску в результате конфликта на Украине подверглись страны Восточной Европы. Однако экономические последствия обострения боевых действий также прочувствовали на себе крупнейшие державы, включая США и Китай, между которыми за последнее время обострилось торговое противостояние. «Америка относится к этому очень серьезно, я не совсем уверен, как к этому относится остальной мир», — резюмировал Даймон.

Ранее глава JPMorgan назвал возможное повышение ключевой ставки руководством Федеральной резервной системы (ФРС) США до семи процентов годовых наихудшим сценарием для мировой экономики. Вкупе с угрозой стагфляции резкое ужесточение денежно-кредитной политики спровоцирует стрессовую ситуацию на мировом рынке. К такому развитию событий, по его мнению, большинство стран окажется не готово.

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    Анатолий Акулов
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