Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:55, 26 сентября 2023Экономика

Назван наихудший сценарий для мировой экономики

Глава JPMorgan Даймон: мир окажется не готовым к повышению ставки в США до 7 %

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Мировая экономика окажется не готовой к наихудшему для нее сценарию, при котором руководство Федеральной резервной системы (ФРС) резко ужесточит денежно-кредитную политику (ДКП) и поднимет ключевую ставку до семи процентов годовых. Об этом заявил глава американского банка JPMorgan Джейми Даймон, его слова приводит Times of India.

Резкое увеличение ключевой ставки может быть вызвано необходимостью борьбы с сохраняющейся высокой инфляцией в США. По мнению Даймона, разница между пятью и семью процентами будет более болезненной для мировой экономики, чем переход с трех до пяти процентов. При резком ужесточении ДКП американская экономическая система столкнется со стрессовой ситуацией на фоне усиления рисков стагфляции, при которой характерно сочетание экономического спада, роста безработицы и увеличения потребительских цен.

Материалы по теме:
Мир накрывает волна банкротств. Эпоха легких денег закончилась. Что теперь будет с мировой экономикой?
Мир накрывает волна банкротств.Эпоха легких денег закончилась. Что теперь будет с мировой экономикой?
28 августа 2023
Жара уничтожает мировую экономику. Как высокие температуры лишают человечество триллионов долларов и меняют планету?
Жара уничтожает мировую экономику.Как высокие температуры лишают человечество триллионов долларов и меняют планету?
4 августа 2023

Мировым финансовым властям следует подойти к подобному риску максимально ответственно и быть готовыми к подобному развитию событий в США в среднесрочной перспективе. «Когда ставки резко растут, возникает стресс при выплатах долгов (...) Если у них (ФРС — прим. «Ленты.ру») будут меньшие объемы денежных средств и более высокие ставки, в системе возникнет стресс. Мы призываем наших клиентов быть готовыми к такого рода рискам», — заключил глава JPMorgan.

Ранее аналитики американского банка Goldman Sachs (GS), напротив, усомнились в дальнейшем повышении базовой ставки ФРС США с уровня 5,25-5,5 процента годовых, который является максимальным с 2001 года. Эксперты считают, что на фоне ожидаемого во второй половине 2023-го увеличения мировых цен на нефть руководство регулятора примет решение не ужесточать денежно-кредитную политику.

Что думаешь? Оцени!
    Анатолий Акулов
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны новые подробности теракта на «Северных потоках»

    Разработан имитирующий занятия спортом препарат для похудения

    Захарова призвала США ответить на расследование о подрыве «Северных потоков»

    В московском СИЗО у арестанта нашли пропитанную наркотическим веществом бумагу

    Синоптик назвал москвичам дату пика последнего тепла в сентябре

    Вице-премьер Армении назвал число прибывших в республику жителей Карабаха

    Назван способ избавиться от плодовых мушек в квартире

    Путин сделал гвардейскими вертолетный полк и общевойсковую армию

    Российские войска уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Анклав»

    Канцлера ФРГ обвинили в сокрытии планов США по подрыву «Северных потоков»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости