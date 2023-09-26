Назван наихудший сценарий для мировой экономики

Глава JPMorgan Даймон: мир окажется не готовым к повышению ставки в США до 7 %

Мировая экономика окажется не готовой к наихудшему для нее сценарию, при котором руководство Федеральной резервной системы (ФРС) резко ужесточит денежно-кредитную политику (ДКП) и поднимет ключевую ставку до семи процентов годовых. Об этом заявил глава американского банка JPMorgan Джейми Даймон, его слова приводит Times of India.

Резкое увеличение ключевой ставки может быть вызвано необходимостью борьбы с сохраняющейся высокой инфляцией в США. По мнению Даймона, разница между пятью и семью процентами будет более болезненной для мировой экономики, чем переход с трех до пяти процентов. При резком ужесточении ДКП американская экономическая система столкнется со стрессовой ситуацией на фоне усиления рисков стагфляции, при которой характерно сочетание экономического спада, роста безработицы и увеличения потребительских цен.

Мировым финансовым властям следует подойти к подобному риску максимально ответственно и быть готовыми к подобному развитию событий в США в среднесрочной перспективе. «Когда ставки резко растут, возникает стресс при выплатах долгов (...) Если у них (ФРС — прим. «Ленты.ру») будут меньшие объемы денежных средств и более высокие ставки, в системе возникнет стресс. Мы призываем наших клиентов быть готовыми к такого рода рискам», — заключил глава JPMorgan.

Ранее аналитики американского банка Goldman Sachs (GS), напротив, усомнились в дальнейшем повышении базовой ставки ФРС США с уровня 5,25-5,5 процента годовых, который является максимальным с 2001 года. Эксперты считают, что на фоне ожидаемого во второй половине 2023-го увеличения мировых цен на нефть руководство регулятора примет решение не ужесточать денежно-кредитную политику.