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13:41, 26 сентября 2023Экономика

Оценен эффект от подорожания нефти для крупнейшей экономики мира

Goldman Sachs: рост цен на нефть на 30 процентов не подорвет экономику США

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Мировые цены на нефть увеличились на 30 процентов с конца июня 2023 года, что поспособствовало удорожанию бензина в США. Однако даже столь стремительное увеличение сырьевых котировок не подорвет американскую экономику и не приведет к снижению потребительских расходов местных домохозяйств, сообщает Business Insider со ссылкой на прогноз аналитиков банка Goldman Sachs (GS).

По мнению эксперта Спенсера Хилла, рост цен на сырую нефть является «управляемым встречным ветром» для потребителей и экономики США в целом. Он подчеркнул, что подобные темпы увеличения котировок гораздо ниже в сравнении с показателями кризисов первой половины 2008 года и января-июня 2022-го, когда котировки выросли на 40 и 45 долларов соответственно. Без дальнейшего резкого увеличения нефтяных цен темпы потребления в США замедлятся на 0,7 процентных пункта в предстоящих кварталах, что является управляемой динамикой.

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Кроме того, согласно ожиданиям GS, стоимость электроэнергии в Соединенных Штатах с учетом сезонных колебаний снизится в среднесрочной перспективе на один процент, что повысит реальные доходы и темпы потребления на 0,1-0,2 процентных пункта в 2024 году. Этому будет способствовать сокращение стоимости угля и природного газа. Стабилизации американской экономики должно помочь и ожидаемое ослабление денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, руководство которой с большой долей вероятности прекратит повышать ключевую ставку на фоне роста цен на нефть.

Ранее газета The Walls Street Journal включила увеличение стоимости нефти в число главных проблем для экономики США. По мнению аналитиков, рост сырьевых цен рискует привести к дальнейшему удорожанию бензина на внутреннем рынке США после рекордного с июня 2022 года скачка стоимости топлива на 10,6 процента в августе. Эти факторы станут предпосылками для ускорения потребительской инфляции в стране.

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    Анатолий Акулов
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