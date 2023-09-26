Грузия разрешила российским авиакомпаниям увеличить частоту полетов

Грузия разрешила компании «Азимут» увеличить частоту полетов в страну

Грузия разрешила российским авиакомпаниям «Азимут» и Red Wings увеличить частоту полетов в страну в зимнем расписании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Агентство гражданской авиации Минэкономики Грузии.

Так, «Азимут» с 14 по 28 октября будет выполнять перевозки из Минеральных Вод в Тбилиси и обратно один раз в неделю. С 11 октября в полетной программе авиакомпании появятся рейсы из Сочи в столицу Грузии дважды в неделю. А с 9 по 26 октября «Азимут» будет два раза в неделю летать из Москвы в Батуми и обратно. При этом с 29 октября перевозчик будет выполнять ежедневные рейсы из Внуково в Тбилиси.

По данным агентства, еще одна российская авиакомпания Red Wings получила разрешение на организацию перевозок из Тбилиси в московский аэропорт Жуковский с частотой пять раз в неделю. Также с 29 октября воздушные суда перевозчика будут летать из Домодедово в Кутаиси шесть раз в неделю.

Ранее Грузия дважды отказала авиакомпании «Россия» в осуществлении прямых перевозок в страну. Грузинские власти объяснили это тем, что российский перевозчик входит в санкционный список ЕС.