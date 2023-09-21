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20:35, 21 сентября 2023Путешествия

Грузия дважды отказала российской авиакомпании в полетах

Грузия дважды отказала авиакомпании «Россия» в осуществлении полетов из РФ

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Власти Грузии дважды отказали авиакомпании «Россия» в осуществлении прямых полетов в страну из-за европейских санкций. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на агентство гражданской авиации Минэкономики Грузии.

Уточняется, что в мае 2023 года ведомство отклонило заявку российского перевозчика на осуществление регулярных полетов по маршруту МоскваТбилиси — Москва. 14 сентября «Россия» снова попросила разрешение на прямые рейсы из Москвы в Тбилиси и Батуми, а также из Санкт-Петербурга в Тбилиси. В тот же день авиакомпании пришел отказ.

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Согласно заявлению агентства, такое решение связано с тем, что авиакомпания включена в черный список Евросоюза.

Ранее президент России Владимир Путин снял действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию, а также отменил визовый режим для граждан Грузии. Полеты между странами начали выполнять авиакомпании «Азимут», Red Wings и Georgian Airways.

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    Мария Борисова
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