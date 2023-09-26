Жена Бибера пришла в ресторан без штанов

Жена канадского певца Джастина Бибера американская модель Хейли Бибер пришла в ресторан без штанов. Соответствующий материал публикует Page Six.

Папарацци запечатлели 26-летнюю манекенщицу на выходе из заведения под названием Hotel Costes в Париже, где она ужинала с друзьями. Для выхода в свет знаменитость выбрала откровенный наряд, который состоял из водолазки бежевого оттенка и черных трусов поверх прозрачных колготок.

Фото: Aissaoui Nacer / BACKGRID / Legion-media.ru

Бибер дополнила образ длинным кожаным оверсайз-плащом, ремнем с золотистой пряжкой и лодочками на высоких каблуках, а также солнцезащитными очками и миниатюрной сумкой. При этом она уложила волосы в гладкий пучок, надела массивные серьги, подчеркнула губы блеском и накрасила ногти коричневым лаком.

Ранее в сентябре английскую актрису Эмму Коррин обругали в сети из-за нелепого наряда на Венецианском международном кинофестивале. Звезда сериала «Корона», исполнившая роль принцессы Дианы, вышла в свет в одежде итальянского бренда Miu Miu. 27-летняя знаменитость предстала перед публикой в кофте на пуговицах и черных капроновых колготках, поверх которых надела трусы.