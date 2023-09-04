Звезда «Короны» пришла на кинофестиваль без штанов и была обругана в сети

Английскую актрису Эмму Коррин обругали в сети из-за нелепого наряда на Венецианском международном кинофестивале. Соответствующее видео появилось в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) журнала Vogue.

Звезда сериала «Корона», исполнившая роль принцессы Дианы, вышла в свет в одежде итальянского бренда Miu Miu. Так, 27-летняя знаменитость предстала перед публикой в кофте на пуговицах и черных капроновых колготках, поверх которых надела трусы. Она дополнила образ солнцезащитными очками и коричневыми туфлями на шнуровке.

Зрители оценили внешний вид артистки в комментариях. «Это выглядит просто смешно», «Наряд ужасен», «Штаны надеть забыла», «Моя трехлетняя дочь так одевалась в детский сад», «Еще один неудачный тренд», «Нелепый и недостойный способ привлечь внимание», «Выглядит так, словно на ней мокрый подгузник», — возмутились юзеры.

В мае фанаты обругали в сети американскую актрису Дженнифер Лоуренс из-за обуви на Каннском кинофестивале.