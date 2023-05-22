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13:41, 22 мая 2023Ценности

Дженнифер Лоуренс обругали в сети за обувь на Каннском кинофестивале

Фанаты обругали в сети актрису Дженнифер Лоуренс за вьетнамки на Каннском кинофестивале

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Фанаты обругали в сети американскую актрису Дженнифер Лоуренс за обувь на Каннском кинофестивале. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

32-летняя знаменитость посетила премьеру фильма «Траектория падения» в красном платье люксового бренда Dior, оформленном длинным шлейфом. При этом фотографы заметили, что для выхода в свет Лоуренс надела вьетнамки черного цвета.

Фото: Stephane Cardinale / Corbis / Getty Images

Читатели портала не оценили обувь, которую звезда кинокартины «Голодные игры» подобрала для такого роскошного наряда. «Это не самая безопасная обувь. Разве она не могла просто выбрать туфли на более низком и удобном каблуке?», «Можно было бы выбрать элегантные сандалии в греческом стиле», «Шлепки с таким шикарным платьем? Какой ужас», «Когда не смогла найти приличные красивые сандалии», «Это выглядит ужасно», — возмущались они.

В апреле сын бывшего капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма Бруклин снял кулинарное видео, и одна деталь на его брюках смутила зрителей. На размещенных кадрах Бекхэм-младший предстал на кухне во время приготовления пищи в повернутой козырьком назад бейсболке, черной футболке свободного кроя и серых спортивных штанах. При этом последние оказались порваны в области гениталий.

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Мария Винар
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