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15:20, 26 сентября 2023Россия

Путин сделал гвардейскими вертолетный полк и общевойсковую армию

Путин присвоил наименование гвардейский Краснознаменному вертолетному полку

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 332-му отдельному вертолетному Краснознаменному полку. Указ, подписанный главой государства, опубликован на сайте Кремля.

Кроме того, решением президента гвардейской стала 58-я общевойсковая армия ордена Суворова.

Из документов следует, что военнослужащие обоих подразделений проявили «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество» в боевых действиях по защите государственных интересов России.

В августе это же почетное наименование получили 70-й мотострелковый полк, 8-я зенитная ракетная Шавлинская ордена Кутузова бригада, 238-я артиллерийская и 107-я ракетная Мозырьская ордена Ленина Краснознаменная бригады, а также 18-я бригада армейской авиации.

Гвардейский статус получают элитные воинские формирования, которые отличились на поле боя. Гвардейские войска впервые появились в России во времена Петра I и формально прекратили существование в 1918 году, но возродились в период Великой Отечественной войны.

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    Сергей Истомин
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