Путин сделал гвардейскими четыре бригады и один полк

Путин подписал указ о присвоении звания гвардейских четырем бригадам и полку

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания гвардейских четырем бригадам и одному полку Вооруженных сил (ВС) России. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Почетное наименования получили 70-й мотострелковый полк, 8-я зенитная ракетная Шавлинская ордена Кутузова бригада, 238-я артиллерийская и 107-я ракетная Мозырьская ордена Ленина Краснознаменная бригады, а также 18-я бригада армейской авиации.

Звание гвардейских формирования получили за героизм и отвагу, которые были проявлены их бойцами в боевых действиях по защите страны и ее интересов.

Ранее Путин присвоил 40-й отдельной Краснодарско-Харбинской дважды краснознаменной бригаде морской пехоты почетное звание «гвардейская».

Гвардейский статус получают элитные воинские формирования, которые отличились на поле боя. Гвардейские войска впервые появились в России во времена Петра I и формально прекратили существование в 1918 году, но возродились в период Великой Отечественной войны.