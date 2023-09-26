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19:45, 26 сентября 2023Мир

Командующий Ливийской национальной армией приехал в Россию

Командующий Ливийской национальной армией Хафтар посетил РФ по приглашению Шойгу

Фото: Esam Omran Al-Fetori / Reuters

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар приехал в Россию по приглашению главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ЛНА.

«Фельдмаршал Халифа Абу аль-Касем Хафтар посетил Россию сегодня, во вторник, 26 сентября 2023 года», — сообщили ливийские военные.

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Отмечается, что в ходе официального визита состоялись переговоры с российскими ответственными лицами по поводу развития событий в Ливии. Стороны также обсудили двусторонние отношения между двумя странами, пути их укрепления и развития, а также вопросы, представляющие взаимный интерес.

Ранее Хафтар принял делегацию от Минобороны России. Повесткой встречи стали вопросы борьбы с терроризмом и другие вопросы совместных действий.

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    Виктория Кондратьева
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