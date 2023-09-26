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18:16, 26 сентября 2023Силовые структуры

Мужчина спрятался в холодильнике ради кражи денег из магазина и попал на видео

В Москве задержали мужчину, прятавшегося в холодильнике ради кражи денег

В Москве мужчина спрятался внутри холодильника в магазине бытовой техники, чтобы украсть деньги из кассы, но был задержан сотрудниками полиции. Об этом сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на видео.

На кадрах видно, как подозреваемый ползает по полу магазина, а затем открывает кассу. Забрав все денежные средства, он выходит через главные двери с большим пакетом.

По данным издания, 25-летний житель столицы решил совершить кражу во время прогулки по ТЦ. Он пришел в магазин бытовой техники, где залез в один из витринных образцов холодильников. Внутри мужчина дождался окончания рабочего дня, а затем вылез, украл из кассы 8600 рублей и покинул магазин.

Охрана заметила прогуливающегося по ТЦ в ночное время посетителя и вызвала полицию. Подозреваемого задержали.

Ранее пьяный водитель из Кирова попытался спрятаться от полицейских в кустах пионов. Мужчину заметили и увезли в отделение.

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    Олеся Мицкевич
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