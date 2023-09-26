Муж порнозвезды высказался о ревности к ней

Муж американской порнозвезды Холли Хотвайф Винсент Джонс рассказал об отношениях с супругой. В эфире подкаста, запись которого доступна на YouTube, он заявил, что не ревнует жену к ее коллегам.

«Я, наверное, наименее ревнивый человек на свете», — сказал Джонс, говоря о том, как он относится к тому, что его жена занимается сексом с другими мужчинами на камеру.

Муж порноактрисы добавил, что они с супругой стараются не совершать действий, которые могут вызвать ревность. «Благодаря тому, что мы общаемся друг с другом и понимаем, что у каждого на уме, нам удается избегать неприятных ситуаций. Я знаю, чего мне не следует делать, чтобы не испортить наши отношения, и она знает, чего не следует делать ей», — объяснил он.

Ранее популярная американская порноактриса Lena The Plug (настоящее имя — Лена Нерсесян) рассказала, как супруг, с которым она снимается в фильмах для взрослых, отреагировал на ее работу с другим мужчиной. По словам порнозвезды, некоторое время муж шутил, что она ему изменила.