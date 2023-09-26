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11:13, 26 сентября 2023Среда обитания

Спасение планеты назвали возможным при двух условиях

МЭА: спасение от глобального потепления потребует больше денег и меньше политики

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Спасение планеты от глобального потепления потребует еще большего вложения денег в экологические инициативы и меньше политики, чтобы страны могли объединиться для борьбы с климатическим кризисом. Об этом заявили в Международном энергетическом агентстве (МЭА), передает Reuters.

Эти два условия сделают возможным достижение целей Парижского соглашения — сдерживание роста температур на отметке в 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. В МЭА отметили, что темпы развития солнечной энергетики и перехода на электромобили с 2021 года сейчас соответствуют целевым показателям. Однако, по оценкам экспертов, с начала следующего десятилетия человечеству придется ежегодно инвестировать 4,5 триллиона долларов в год в переход на чистую энергию.

В МЭА также считают, что для успешного сдерживания глобального потепления странам нужно не нарушать обещаний по климату и объединить усилия, несмотря на конфликты. «Правительствам необходимо отделить климат от геополитики, учитывая масштаб стоящей перед нами проблемы», — заявил глава МЭА Фатих Бироль.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что человечество прикладывает недостаточно усилий для решения проблемы резкого изменения климата и тем самым уже «открыло врата в ад». Глава организации привел в пример экстремальную жару, которая накрыла многие части планеты и привела к разрушительным пожарам.

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    Нина Ташевская
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