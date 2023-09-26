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09:36, 26 сентября 2023Забота о себе

Новые молодые подруги жены и ее татуировка заставили мужа переживать

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Новые увлечения и друзья, которых заводит себе стареющий партнер, не должны пугать, считает коуч по отношениям Колин Нолан. На вопрос мужчины, которого заставили переживать новые молодые подруги жены, она ответила в колонке для издания Mirror.

По словам мужчины, в последнее время жена завела себе компанию женщин на пять-десять лет моложе нее, сменила прическу и стиль одежды, сделала татуировку и, как ему кажется, больше им не интересуется. «Я переживаю, что она устала от меня и подыскивает себе кого-то нового. Но спрашивать об этом не хочу, это будет выглядеть жалко. А сейчас она еще и захотела отправиться с подругами в долгую поездку», — рассказал он, добавив, что не очень одобряет эту идею.

В ответ Нолан предположила, что жена просто переосмысляет свою жизнь и вряд ли ищет кого-то еще. Вероятно, допустила специалистка, так женщина справляется с возрастным кризисом. «В последние годы она всю себя отдавала воспитанию ваших детей. Нет будет ничего плохого, если она немного повеселится и проведет несколько дней с друзьями. На вашем месте я бы одобрила поездку. Соскучиться друг по другу — это не так уж плохо. А потом поговорите о том, чего хотите оба, как вам освежить отношения — это не потребует много сил, если вы преданы друг другу», — заключила коуч.

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Ранее Нолан дала совет женщине, которая пожаловалась на капризного молодого любовника. Женщина утверждала, что партнер стал непредсказуемым, но на предложения о разрыве отвечает резкими протестами.

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    Александра Лисица
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