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14:34, 26 сентября 2023Силовые структуры

Двое российских школьников заплатили вымогателю за свои интимные снимки

В Петербурге двое школьников заплатили 6,5 тысячи руб. за свои интимные фото

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Жительница Петербурга обратилась в полицию с заявлением на неизвестного, вымогавшего деньги за интимные фотографии у ее 16-летней дочери. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, все произошло в одной из социальных сетей 25 сентября. Вымогатель, скрывающийся за чужим именем, прислал школьнице интимные фотографии с ее участием и потребовал 6500 рублей за нераспространение. Девушка сразу же перевела злоумышленнику требуемую сумму. Позже стало известно, что за приватность пришлось заплатить и 17-летнему другу потерпевшей.

Полицейские передали информацию в Следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мужчину из Удмуртии осудили за распространение в интернете интимных фотографий 20-летней девушки.

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    Олеся Мицкевич
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