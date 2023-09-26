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13:16, 26 сентября 2023Путешествия

У россиянина украли восемь айфонов на 1,4 миллиона рублей на рейсе из Дубая

У россиянина украли восемь iPhone 15 на рейсе лоукостера из Дубая в Москву

Фото: Xolodan / Shutterstock / Fotodom

Россиянин купил в Дубае 14 новых айфонов, чтобы перепродать соотечественникам и окупить поездку, но гаджеты на 1,4 миллиона рублей украли при перелете в Москву. Об этом турист рассказал на портале vc.ru.

По словам предприимчивого путешественника по имени Кирилл, он приехал в Объединенные Арабские Эмираты отдыхать, но решил воспользоваться случаем и купить новинки от Apple. Всего он приобрел 14 гаджетов: четыре iPhone 15 Pro Max на 256 гигабайт и десять iPhone 15 Pro с тем же объемом памяти.

Мужчина упаковал их в две сумки и сдал в багаж на рейсе российского лоукостера. По прилете во Внуково 23 сентября Кирилл недосчитался восьми айфонов: сумка была вскрыта, в ней разлился шампунь, а гаджетов не оказалось.

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Турист незамедлительно сообщил о пропаже сотрудникам аэропорта и обратился в полицию. Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения и сделали вывод, что россиянина обокрали еще до прибытия в Москву. Кроме того, Кирилл обратился в авиакомпанию, но перевозчик лишь посоветовал оставить жалобу на сайте.

«Также в одном из чатов я обнаружил еще один подобный кейс, украли на том же рейсе в том же аэропорту четыре айфона таким же способом», — добавил россиянин. Общий ущерб он оценил в 1,4 миллиона рублей.

Ранее россиянин попытался провезти золото почти на три миллиона рублей в ручке чемодана. Он украл золото на 2,8 миллиона рублей на предприятии по добыче драгоценных металлов и попытался ввезти его из Якутска в Новосибирск, но попался на входе в аэропорт.

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    Мария Борисова
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