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11:13, 26 сентября 2023Мир

В Канаде призвали принять меры из-за чествования ветерана СС

CBS: законодатели Канады призвали к отставке спикера за приглашение ветерана СС

Кадр трансляции телеканала CTV News

Законодатели Канады призвали принять меры и отправить в отставку спикера Палаты общин Энтони Роты за приглашение ветерана СС Ярослава Хунки, которого чествовали в парламенте. Об этом сообщает CBS News.

«Это непростительная ошибка, которая ставит под удар всю палату. К сожалению, я считаю, что было потеряно священное доверие», — заявил лидер фракции Новой демократической партии в нижней палате канадского парламента Питер Джулиан. Рота не может исполнять свои обязанности после случившегося, добавил он.

По данным телеканала, во вторник состоится встреча представителей правительства и парламентской оппозиции со спикером Палаты общин по поводу инцидента. В письме Квебекского блока лидер фракции в палате Ален Террьен заявил, что приглашение нациста подорвало доверие к парламенту.

24 сентября Владимир Зеленский во время выступления в канадском парламенте приветствовал Хунки, который был представлен как ветеран борьбы против русских в годы Второй мировой войны. На одной из фотографий выступления Зеленского он показывает сжатый кулак в виде приветствия в сторону собравшихся, рядом с ним стоит премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

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    Анастасия Заикина
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