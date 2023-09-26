Россиянин ударил полицейского ногой и получил срок

В Тамбовской области россиянину дали срок за драку с полицейским

В Тамбовской области 35-летнему россиянину дали два года колонии за применение насилия в отношении полицейского. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщило региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, 13 февраля оперативнику полиции сообщили, что нетрезвый мужчина напал на женщину и угрожает лишить ее жизни. Оперативник с напарником прибыли на место преступления и предложили дебоширу успокоиться и проехать с ними в отдел. Однако вместо того, чтобы подчиниться, злоумышленник внезапно пнул полицейского. Силовики задержали мужчину и доставили его в участок.

23 августа сообщалось, что в Анапе возбудили дело из-за нападения жителя Ростовской области на полицейского.