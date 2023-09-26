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22:46, 26 сентября 2023Мир

В США высмеяли Кирби после резких слов о Путине

Экс-разведчик ВС США Риттер: Зеленский способен лишь на подписание капитуляции
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom высмеял резкие слова координатора стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности при Белом доме Джона Кирби о президенте России Владимире Путине.

Ранее Кирби заявил, что только Владимир Зеленский будет определять, когда настанет время сесть за стол переговоров с российским лидером. Однако, по мнению Риттера, Кирби «сильно заблуждается и откровенно врет». «Военные действия закончатся не тогда, когда этого захочет Зеленский», — сказал бывший разведчик, пояснив, что тот способен лишь подписать капитуляцию.

Риттер видит единственным исходом конфликта на Украине только безоговорочную победу российских войск. Он также напомнил, что Зеленский ввел целый ряд ограничений на переговоры с Москвой.

До этого Джон Кирби заявил, что у США заканчиваются средства на военные поставки Украине. Он призвал законодателей поторопиться с выделением дополнительных 24 миллиардов долларов, пока в зоне боевых действий, по его словам, сохраняются благоприятные условия для украинского контрнаступления.

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    Марина Совина
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