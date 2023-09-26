Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:53, 26 сентября 2023Бывший СССР

Подполковник ЛНР объяснил смысл ожесточенных боев ВСУ за Клещеевку

Подполковник ЛНР Марочко: Клещеевка как населенный пункт прекратила существовать

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Клещеевка как населенный пункт уже прекратила свое существование из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, объяснив смысл ожесточенных боев за Клещеевку для Киева, передает Ura.ru.

«Ситуация на Донецком направлении и конкретно в Клещеевке очень сложная, напряженная. Там присутствуют замотивированные украинские радикалы. Их бросили, чтобы они смогли взять эту точку на карте, поскольку самого населенного пункта уже не существует. Он полностью уничтожен украинскими боевиками», — рассказал Марочко. По его словам, через Клещеевку ВСУ смогут продвинуться к железнодорожным путям, чтобы потом рискнуть напасть на Артемовск.

Таким образом украинские войска надеются зайти во фланги российских подразделений обороны, считает подполковник в отставке. При этом Клещеевка с точки зрения военной стратегии не имеет большого значения. По словам Марочко, ВСУ несут колоссальные потери на этом направлении.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что ВСУ пытаются занять выгодные позиции перед холодами. Он указал, что среди таких позиций не только Клещеевка, но и Работино, Урожайное, Пятихатки.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Синицына
    Обсудить
    Последние новости

    Небензя прокомментировал подрыв «Северных потоков»

    Захарова оценила отказ английских футболистов от матчей с россиянами

    В iPhone 15 Pro обнаружили критическую проблему

    В центре Херсона произошли взрывы

    Проживающий в США внук Пугачевой заскучал без выходов на сцену

    Небензя анонсировал проект заявления председателя СБ ООН по «Северным потокам»

    Подполковник ЛНР объяснил смысл ожесточенных боев ВСУ за Клещеевку

    На Украине прокомментировали список требований США

    В азиатской стране выявили случай передачи оспы обезьян от человека человеку

    Конгрессвумен призвала положить конец конфликту на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости