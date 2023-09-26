Подполковник ЛНР Марочко: Клещеевка как населенный пункт прекратила существовать

Клещеевка как населенный пункт уже прекратила свое существование из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, объяснив смысл ожесточенных боев за Клещеевку для Киева, передает Ura.ru.

«Ситуация на Донецком направлении и конкретно в Клещеевке очень сложная, напряженная. Там присутствуют замотивированные украинские радикалы. Их бросили, чтобы они смогли взять эту точку на карте, поскольку самого населенного пункта уже не существует. Он полностью уничтожен украинскими боевиками», — рассказал Марочко. По его словам, через Клещеевку ВСУ смогут продвинуться к железнодорожным путям, чтобы потом рискнуть напасть на Артемовск.

Таким образом украинские войска надеются зайти во фланги российских подразделений обороны, считает подполковник в отставке. При этом Клещеевка с точки зрения военной стратегии не имеет большого значения. По словам Марочко, ВСУ несут колоссальные потери на этом направлении.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что ВСУ пытаются занять выгодные позиции перед холодами. Он указал, что среди таких позиций не только Клещеевка, но и Работино, Урожайное, Пятихатки.