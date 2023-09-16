В России рассказали о попытках ВСУ занять выгодные позиции перед холодами

Военный эксперт Шурыгин: ВСУ пытаются занять выгодные позиции перед холодами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются занять выгодные позиции перед холодами, об этом рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин, его слова приводят «Известия».

«Вооруженные формирования Украины пытаются сейчас подготовить такие позиции, при которых они могли бы нормально зазимовать. Для них очень важно сейчас занять высоты», — заявил специалист.

Шурыгин указал, что среди таких позиций не только Клещеевка, но и Работино, Урожайное, Пятихатки. Он добавил, что ВСУ хотят зафиксировать новую линию фронта и подготовиться к зимней кампании на выгодных рубежах.

Ранее украинский политолог Вадим Карасев заявил о фактическом завершении стратегического контрнаступления ВСУ, оно стало затухающим, чисто тактическим. По его словам, украинское командование стало беречь технику, опасаясь встречных наступательных действий со стороны российских военных.

