Украинский политолог заявил о завершении стратегического контрнаступления ВСУ

Политолог Карасев заявил о завершении стратегического контрнаступления ВСУ

Украинский политолог Вадим Карасев в эфире YouTube-канала Politeka заявил о фактическом завершении стратегического контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, украинское командование стало беречь технику, опасаясь встречных наступательных действий со стороны российских военных.

Карасев пояснил, что подобные наземные операции в рамках контрнаступления, предпринятого ВСУ, должны давать результат за месяц, если этого не произошло, то дальнейшие действия не приведут к ожидаемы результатам. Кроме того, Россия выстроила линии обороны, поэтому не следует расходовать технику и личный состав, пытаясь их прорвать.

«Потому проводится в режиме уже тактического — не оперативно-стратегического контрнаступления, а чисто тактически», — уточнил политолог.

Ранее газета Financial Times сообщила со ссылкой на западных аналитиков, что ВСУ слабо удается проводить операции с участием крупных подразделений, это стало одной из причин приостановки контрнаступления. Издание пишет, что времени на подготовку украинских бойцов было недостаточно. Из-за этого они оказались не адаптированы к реальным условиям боевых действий.

