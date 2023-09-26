Популярный в России комик узнал о вебкам-прошлом жены сразу после свадьбы

Популярный в России белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко прокомментировал публикации в сети, в которых утверждалось, что его жена в прошлом работала вебкам-моделью. На эту тему он высказался в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Комиссаренко заявил, что не был в курсе вебкам-прошлого жены. Юморист раскрыл, что узнал о нем сразу после свадьбы, однако когда спросил об этом супругу, она ему солгала.

«Да, я считаю, что прошлое у человека может быть каким угодно, но вы должны об этом открыто сказать партнеру, а не скрывать это и не отрицать это до момента, когда это все вскроется. Да, сказать о таком непросто, страшно и вообще как будто невозможно, но еще страшнее, когда твой муж узнает об этом из интернета посреди вашего медового месяца», — добавил комик.

Он также отметил, что в сложившейся ситуации «ужасно все». Вместе с тем, по словам Комиссаренко, он не испытывает гнев, обиду или жажду отомстить. «Мне просто очень грустно от того, что все так получилось», — заключил юморист.

О том, что Комиссаренко женился, сообщалось 20 сентября. Его супруга опубликовала в сети фотографии свадьбы, на которых отметила комика. Вскоре после этого пользователи форумов заявили, что в прошлом девушка работала вебкам-моделью. Они также выложили откровенные снимки, предположительно, с супругой Комиссаренко.