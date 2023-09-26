Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:22, 26 сентября 2023Интернет и СМИ

Популярный в России комик узнал о вебкам-прошлом жены сразу после свадьбы

Кадр: Слава Комиссаренко / YouTube

Популярный в России белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко прокомментировал публикации в сети, в которых утверждалось, что его жена в прошлом работала вебкам-моделью. На эту тему он высказался в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Комиссаренко заявил, что не был в курсе вебкам-прошлого жены. Юморист раскрыл, что узнал о нем сразу после свадьбы, однако когда спросил об этом супругу, она ему солгала.

«Да, я считаю, что прошлое у человека может быть каким угодно, но вы должны об этом открыто сказать партнеру, а не скрывать это и не отрицать это до момента, когда это все вскроется. Да, сказать о таком непросто, страшно и вообще как будто невозможно, но еще страшнее, когда твой муж узнает об этом из интернета посреди вашего медового месяца», — добавил комик.

Он также отметил, что в сложившейся ситуации «ужасно все». Вместе с тем, по словам Комиссаренко, он не испытывает гнев, обиду или жажду отомстить. «Мне просто очень грустно от того, что все так получилось», — заключил юморист.

О том, что Комиссаренко женился, сообщалось 20 сентября. Его супруга опубликовала в сети фотографии свадьбы, на которых отметила комика. Вскоре после этого пользователи форумов заявили, что в прошлом девушка работала вебкам-моделью. Они также выложили откровенные снимки, предположительно, с супругой Комиссаренко.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости

    Система ПВО сбила беспилотник в небе над российским регионом

    Безработный россиянин связал школьницу скотчем и изнасиловал

    Турецкая лира рекордно подешевела

    Пользователей предупредили о прекращении работы WhatsApp на ряде устройств

    Раскрыта связь между состоянием здоровья человека и его волосами

    Украина перенесла часть производства своих ракет за пределы страны

    В Севастополе объявили воздушную тревогу

    Грузия разрешила российским авиакомпаниям увеличить частоту полетов

    В ДНР рассказали об улучшении позиций сил России на ряде направлений

    Минобороны подтвердило уничтожение беспилотника ВСУ над российским регионом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости