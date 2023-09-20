Популярный в России стендап-комик женился

Стендап-комик Слава Комиссаренко женился

Популярный в России стендап-комик из Белоруссии Слава Комиссаренко женился. На публикации в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) его супруги, размещенные 12 сентября, российские СМИ обратили внимание в среду, 20 сентября.

Девушка опубликовала в соцсети снимки со свадьбы. На фотографиях она одета в белое платье и фату, в Комиссаренко в костюм. Фотографии запечатлели, в частности, обмен кольцами между супругами. «Привет, мой муж», — говорится в описании поста. Другие подробности свадьбы не раскрываются.

Сам Комиссаренко публично информацию о заключении брака не комментировал.

Ранее стендап-комик рассказал о трудностях адаптации в Турции, куда он переехал в 2022 году. Он описал впечатления от проживания в этой стране словами «каждый день происходит что-то, что взрывает мне мозг».

Летом 2022 года Комиссаренко рассказал, что переехал в Польшу. По словам юмориста, причиной стало то, что он объявлен белорусским КГБ в розыск из-за шуток о президенте Белоруссии Александре Лукашенко. Позднее в 2022 году он решил переехать в Стамбул.