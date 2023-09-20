Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:28, 20 сентября 2023Интернет и СМИ

Популярный в России стендап-комик женился

Стендап-комик Слава Комиссаренко женился

Кадр: @cam.woman

Популярный в России стендап-комик из Белоруссии Слава Комиссаренко женился. На публикации в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) его супруги, размещенные 12 сентября, российские СМИ обратили внимание в среду, 20 сентября.

Девушка опубликовала в соцсети снимки со свадьбы. На фотографиях она одета в белое платье и фату, в Комиссаренко в костюм. Фотографии запечатлели, в частности, обмен кольцами между супругами. «Привет, мой муж», — говорится в описании поста. Другие подробности свадьбы не раскрываются.

Сам Комиссаренко публично информацию о заключении брака не комментировал.

Ранее стендап-комик рассказал о трудностях адаптации в Турции, куда он переехал в 2022 году. Он описал впечатления от проживания в этой стране словами «каждый день происходит что-то, что взрывает мне мозг».

Летом 2022 года Комиссаренко рассказал, что переехал в Польшу. По словам юмориста, причиной стало то, что он объявлен белорусским КГБ в розыск из-за шуток о президенте Белоруссии Александре Лукашенко. Позднее в 2022 году он решил переехать в Стамбул.

Что думаешь? Оцени!
    Маргарита Щигарева
    Обсудить
    Последние новости

    Один из крупнейших производителей бензина в России предупредил о дефиците

    В США назвали число обученных бойцов ВСУ

    В Европе зафиксировали повышенную токсичность воздуха

    В Европе рассказали о тщательной подготовке к торговой войне с Китаем

    Польша раскритиковала недовольство Украины из-за ограничений импорта зерна

    Экс-солист цирка «дю Солей» раскрыл способ продолжить карьеру бывшим спортсменам

    Московским пенсионерам повысят доплаты

    Стало известно еще об одной жертве «Мистера Сидра»

    Популярный в России стендап-комик женился

    Квартира россиянки покрылась фекалиями и плесенью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости