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14:39, 13 марта 2023Интернет и СМИ

Популярный в России комик рассказал о трудностях адаптации в Турции

Комик Комиссаренко словами «каждый день что-то взрывает мозг» описал адаптацию в Турции

Кадр: Слава Комиссаренко / YouTube

Популярный в России белорусский комик Слава Комиссаренко, ранее переехавший в Турцию, рассказал о трудностях адаптации в этой стране. Впечатлениями он поделился в своем монологе во время выступления в Стамбуле, запись которого вышла на его YouTube-канале.

По словам Комиссаренко, он понимает зрителей, у которых возникли трудности с адаптацией после переезда в это государство. «Я перестал пытаться понять Турцию, я принимаю Турцию. Каждый день происходит что-то, что взрывает мне мозг», — описал юморист свои ощущения. В частности, комик раскрыл, что ему было очень сложно ориентироваться в миграционной службе страны во время получения вида на жительство.

«Еще очень интересная вещь в эмиграции — это ездить в отпуск. Было ли у вас когда-нибудь такое, что вы сидите в Стамбуле и такие: "А мне надо в отпуск поехать или я уже типа в отпуске?"» — также пошутил он.

Летом 2022 года Комиссаренко рассказал, что переехал в Польшу. По словам юмориста, причиной стало то, что он объявлен белорусским КГБ в розыск из-за шуток о президенте Белоруссии Александре Лукашенко. Позднее в 2022 году он анонсировал переезд в Стамбул.

О том, что его разыскивает КГБ Белоруссии за шутки о Лукашенко, Комиссаренко заявил в январе 2022 года. Комик сообщил, что об интересе к нему спецслужб он узнал от человека, связанного с белорусскими протестами.

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Маргарита Щигарева
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