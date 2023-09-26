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10:12, 26 сентября 2023Силовые структуры

Россиянин вместе с сыновьями организовал притон и был задержан СОБРом

В Красноярске СОБР задержал мужчину и двоих его сыновей за организацию притона

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Красноярске оперативники совместно с сотрудниками Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) задержали мужчину и двоих его сыновей по подозрению в организации и вовлечении женщин в занятие проституцией. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-служба ГУ МВД России по краю.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статьям 240 («Вовлечение в занятие проституцией») и 241 («Организация занятия проституцией») УК РФ. Отца отправили под домашний арест, а его сыновьям запретили определенные действия. Теперь силовики устанавливают количество девушек, вовлеченных в проституцию.

Ранее силовики получили наводку о притоне в массажном салоне. Во время оперативных мероприятий информация подтвердилась. На момент проверки в помещении было две девушки 1997 года рождения, а также администратор.

По версии следствия, мужчина и его сыновья давали объявления в интернет о наборе массажисток, а потом предлагали им оказывать сексуальные услуги за деньги.

Обыски сняли на видео, которым с «Лентой.ру» поделились в ведомстве. На кадрах видно, как сотрудники СОБР забегают в подвал, где находится салон, проходят по комнатам салона и требуют, чтобы все легли на пол. Далее показаны кадры из квартиры, в которой также прошли обыски.

Ранее сотрудники полиции Севастополя пресекли деятельность преступной группы, которая организовала сеть притонов с проститутками.

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    Варвара Митина
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