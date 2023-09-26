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09:21, 26 сентября 2023Россия

На Урале девушка выкрала из секс-шопа мастурбаторы и попала на видео

Е1.ru: в Екатеринбурге девушка выкрала из секс-шопа мастурбаторы

В Екатеринбурге девушка выкрала из секс-шопа мастурбаторы, пока ее друг отвлекал продавца. Происшествие попало на видео, кадры опубликовал уральский портал Е1.ru.

На видео россиянка прогуливается вдоль стеллажей с интим-товарами. В это время пришедший с ней молодой человек беседует с продавцом. Затем видно, как девушка присаживается на пуфик и хватает мастурбатор с нижней полки. Она убирает изделие под куртку. Далее она хватает другой товар, прячет его и направляется к выходу.

Позже продавец рассказал, что это уже четвертое ограбление секс-шопа. По его информации, первые трое похитителей уже предстали перед судом.

Владельцы магазина после нового налета обратились в полицию. «Сотрудники ОВД устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к инциденту. Правоохранители также предлагают гражданке, попавшей на запись камер наблюдения, самостоятельно явиться в территориальный отдел полиции, дать пояснения и вернуть похищенное», — разъяснили Е1.ru представители правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Ногинске мужчина ограбил секс-шоп и ударил кнутом прохожего, пытавшегося его задержать.

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    Анна Щербакова
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