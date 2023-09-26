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20:45, 26 сентября 2023Силовые структуры

Ранивший ножом сотрудника Росгвардии россиянин пойдет под суд

В Курганской области пьяный мужчина ранил ножом сотрудника Росгвардии

Фото: Дмитрий Голубович / Russian Look / Globallookpress.com

В Курганской области 39-летний россиянин предстанет перед судом из-за посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 23 марта дежурный экипаж Росгвардии прибыл на вызов из-за пьяного мужчины, проявлявшего агрессию в отношении родственников. Дебошир в этот момент находился на крыльце жилого дома. Офицеры потребовали прекратить агрессию и успокоиться. Вместо этого злоумышленник выхватил нож и набросился на одного из сотрудников ведомства, нанеся ему колотые и резаные раны.

Напарник росгвардейца вынужден был применить табельное оружие, лишь после этого дебошира удалось остановить. В ходе расследования также был установлен факт преступной деятельности задержанного в отношении маленького ребенка. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем обвинительное заключение утверждено. Уголовное дело по существу рассмотрит суд.

25 июля российские следователи возбудили уголовное дело по статье 318 («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти») УК РФ в отношении мужчины, устроившего драку перед концертом «Руки Вверх!».

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    Владимир Седов
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