Ранивший ножом сотрудника Росгвардии россиянин пойдет под суд

В Курганской области пьяный мужчина ранил ножом сотрудника Росгвардии

В Курганской области 39-летний россиянин предстанет перед судом из-за посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 23 марта дежурный экипаж Росгвардии прибыл на вызов из-за пьяного мужчины, проявлявшего агрессию в отношении родственников. Дебошир в этот момент находился на крыльце жилого дома. Офицеры потребовали прекратить агрессию и успокоиться. Вместо этого злоумышленник выхватил нож и набросился на одного из сотрудников ведомства, нанеся ему колотые и резаные раны.

Напарник росгвардейца вынужден был применить табельное оружие, лишь после этого дебошира удалось остановить. В ходе расследования также был установлен факт преступной деятельности задержанного в отношении маленького ребенка. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем обвинительное заключение утверждено. Уголовное дело по существу рассмотрит суд.

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