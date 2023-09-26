Лукашенко обсудил с Путиным два проекта

Лукашенко обсудил с Путиным производство самолетов и строительство ж/д

В понедельник, 25 сентября, президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным обсудил два проекта сотрудничества между странами. Об этом глава республики высказался на встрече в Минске с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, передает БелТА.

Лукашенко рассказал, что во время разговора с Путиным обсудил с ним производство самолетов небольшой вместимости и строительство железнодорожной ветки в направлении портов Ленинградской области. Он также добавил, что предметно обсудить эти проекты они планируют 15 октября во время встречи в Киргизии.

Ранее президент Белоруссии раскрыл подробности недавней встречи с российским коллегой в Сочи. По его словам, они разговаривали на тему обороны и безопасности. «Мы с нашим старшим братом договорились о том, как мы будем действовать в Беларуси», — отметил Лукашенко.