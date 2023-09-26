На Западной Украине мужчине дали срок за уклонение от мобилизации

ТСН: жителю Львовской области дали три года тюрьмы за уклонение от мобилизации

На Украине мужчине из Львовской области дали три года тюрьмы за длительное уклонение от мобилизации. Об этом сообщает телеканал ТСН.

В сообщении говорится, что житель Западной Украины получил пять повесток, но почти год уклонялся от мобилизации. На суде он заявил, что не смог добраться до военкомата из-за «постоянных воздушных тревог и других причин».

По информации Дрогобычского районного суда Львовской области, осужденного признали годным к воинской службе еще в октябре 2022 года.

Ранее в Национальной полиции Украины сообщили, что в ходе обысков военно-врачебных и медико-социальных комиссий всех уровней по всей стране выявили больше семи тысяч фиктивных дел военнообязанных.