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17:57, 26 сентября 2023Бывший СССР

На Западной Украине мужчине дали срок за уклонение от мобилизации

ТСН: жителю Львовской области дали три года тюрьмы за уклонение от мобилизации

Фото: Annegret Hilse / Reuters

На Украине мужчине из Львовской области дали три года тюрьмы за длительное уклонение от мобилизации. Об этом сообщает телеканал ТСН.

В сообщении говорится, что житель Западной Украины получил пять повесток, но почти год уклонялся от мобилизации. На суде он заявил, что не смог добраться до военкомата из-за «постоянных воздушных тревог и других причин».

По информации Дрогобычского районного суда Львовской области, осужденного признали годным к воинской службе еще в октябре 2022 года.

Ранее в Национальной полиции Украины сообщили, что в ходе обысков военно-врачебных и медико-социальных комиссий всех уровней по всей стране выявили больше семи тысяч фиктивных дел военнообязанных.

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    Алевтина Запольская
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