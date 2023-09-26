Офтальмолог назвала действенные способы избавиться от мешков под глазами

Офтальмолог Барышникова: сон на высокой подушке поможет убрать мешки под глазами

Наиболее распространенной причиной появления мешков под глазами является нарушение оттока жидкости, которое может происходить из-за таких заболеваний, как синусит, гипертония, сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, из-за патологии почек, сердца и дерматологических заболеваний. Об этом в беседе с Life рассказала врач-офтальмолог Дарья Барышникова.

По ее словам, подобный дефект внешности может появиться в результате старения, нарушения сна, аллергии, курения, употребления алкоголя, употребления пищи с избыточным содержанием соли, многочасовой работы за монитором, а также некачественной косметики.

Чтобы избавиться от мешков под глазами, в первую очередь медик посоветовала наладить режим сна и использовать высокую подушку, которая предотвратит скопление жидкости под глазами. Кроме того, она призвала обратить внимание на рацион питания — сократить потребление соленой пищи, алкоголя и кофеина, пить достаточное количество воды (полтора-два литра в сутки), а также есть богатую витаминами А, С и Е пищу.

Врач напомнила, что существуют различные кремы и маски для кожи вокруг глаз, которые способствуют уменьшению отеков. Однако Барышникова предупредила, что покупать следует только те средства, в качестве которых есть уверенность. Также действенным способом избавления от мешков под глазами она назвала массаж кожи вокруг глаз, стимулирующий кровообращение.

В заключение офтальмолог порекомендовала начинать борьбу с отечностью лица с медицинского обследования, чтобы исключить серьезные патологии почек, печени, сердца и щитовидной железы.

Ранее главный врач Esthetic Clinic дерматолог, косметолог Татьяна Бедаева рассказала, что избавиться от мешков под глазами можно с помощью лазерного омоложения и других косметологических процедур.