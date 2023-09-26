Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:18, 26 сентября 2023Забота о себе

Офтальмолог назвала действенные способы избавиться от мешков под глазами

Офтальмолог Барышникова: сон на высокой подушке поможет убрать мешки под глазами

Фото: puhhha / Shutterstock / Fotodom

Наиболее распространенной причиной появления мешков под глазами является нарушение оттока жидкости, которое может происходить из-за таких заболеваний, как синусит, гипертония, сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, из-за патологии почек, сердца и дерматологических заболеваний. Об этом в беседе с Life рассказала врач-офтальмолог Дарья Барышникова.

По ее словам, подобный дефект внешности может появиться в результате старения, нарушения сна, аллергии, курения, употребления алкоголя, употребления пищи с избыточным содержанием соли, многочасовой работы за монитором, а также некачественной косметики.

Чтобы избавиться от мешков под глазами, в первую очередь медик посоветовала наладить режим сна и использовать высокую подушку, которая предотвратит скопление жидкости под глазами. Кроме того, она призвала обратить внимание на рацион питания — сократить потребление соленой пищи, алкоголя и кофеина, пить достаточное количество воды (полтора-два литра в сутки), а также есть богатую витаминами А, С и Е пищу.

Врач напомнила, что существуют различные кремы и маски для кожи вокруг глаз, которые способствуют уменьшению отеков. Однако Барышникова предупредила, что покупать следует только те средства, в качестве которых есть уверенность. Также действенным способом избавления от мешков под глазами она назвала массаж кожи вокруг глаз, стимулирующий кровообращение.

В заключение офтальмолог порекомендовала начинать борьбу с отечностью лица с медицинского обследования, чтобы исключить серьезные патологии почек, печени, сердца и щитовидной железы.

Ранее главный врач Esthetic Clinic дерматолог, косметолог Татьяна Бедаева рассказала, что избавиться от мешков под глазами можно с помощью лазерного омоложения и других косметологических процедур.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В СБУ пригрозили России жестким ответом на атаки энергообъектов

    Звездный парикмахер раскрыла оптимальную частоту стрижки волос

    В Blue Origin поменяется гендиректор

    Стало известно о похоронах члена экипажа угнанного на Украину Ми-8

    Иммунолог назвал срок новой волны коронавируса в России

    Получен первый спектральный анализ планеты TRAPPIST-1 b

    Россиянин ударил полицейского ногой и получил срок

    Туристы описали поездку в Дагестан фразой «самое большое разочарование»

    Шакиру снова заподозрили в уклонении от уплаты налогов на миллионы долларов

    Стилистка раскрыла секрет идеальной внешности Кейт Миддлтон на фото

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости