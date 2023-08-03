Косметолог назвала способы избавиться от мешков под глазами

Косметолог Татьяна Бедаева: от мешков под глазами избавит лазерное омоложение

От мешков под глазами можно избавиться с помощью лазерного омоложения и других косметологических процедур, рассказала дерматолог, косметолог Татьяна Бедаева. Главный врач Esthetic Clinic назвала «Ленте.ру» способы сделать лицо более красивым без скальпеля.

Отеки могут стать причиной образования мешков под глазами, отметила врач. Также этот визуальный дефект может быть связан с наследственностью, особенностью строения лица, возрастными изменениями, переутомлением, употребления соленой пищи и большого питья из-за этого. В таких случаях речь идет о провисании кожи нижнего века или жировых грыжах.

Отеки могут появляться и из-за болезней. При образовании постоянных выраженных мешков под глазами, не зависящих от изменений в распорядке дня или питании, необходимо обратиться к врачу. Лечение стоит начать со сдачи анализов и посещения кардиолога, нефролога, эндокринолога Татьяна Бедаева дерматолог, косметолог

Метод избавления от мешков зависит от степени их выраженности, продолжает Бедаева. Благодаря косметологическим процедурам можно улучшить тонус кожи и увлажнить ее. Полностью избавиться от грыж под глазами можно с помощью операции. Однако, отметила она, альтернативой хирургическому вмешательству может быть современная аппаратная и инъекционная косметология.

По ее словам, некоторые аппараты разработали для уплотнения кожи за счет равномерного трехмерного нагрева глубоких слоев с помощью радиоволн. Процедуру проводят раз в полгода.

Также, добавила Бедаева, эффективным может быть лазерное омоложение кожи вокруг глаз, которое осветляет и уплотняет кожу. Курс состоит из четырех-пяти процедур, на которые надо приходить раз в месяц. После взгляд становится более открытым, разглаживаются мелкие морщины, а кожа вокруг глаз выглядит более подтянутой и сияющей.

Можно применить лазерную шлифовку CO2, способствующую выработке эластина и коллагена. Они помогают повысить тонус кожи. Процедуру можно проводить не чаще раза в год Татьяна Бедаева дерматолог, косметолог

Врач обратила внимание, что в борьбе с мешками под глазами не стоит забывать и про уходовые средства. Кремы для кожи вокруг глаз должны быть легкой текстуры и улучшать микроциркуляцию. В идеале эти средства должны содержать противоотечные и коллагенообразующие пептиды, высококонцентрированные биофлавоноиды, витамины С, Е и растительные экстракты, заключила Бедаева.

Ранее дерматолог Елена Богатова перечислила ошибки при домашнем уходе за кожей. Среди прочих она назвала стремление интенсивно втирать крем в кожу.