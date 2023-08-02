Названы пять ошибок при домашнем уходе за кожей

Дерматолог Елена Богатова назвала втирание кремов одной из ошибок ухода за кожей

Тщательное втирание кремов в кожу — одна из главных ошибок домашнего ухода за лицом, говорит дерматолог, косметолог Елена Богатова. Врач назвала «Ленте.ру» пять вещей, которые большинство женщин делает неправильно.

Богатова предупредила, что нельзя для ухода за кожей использовать агрессивные средства: скрабы и тоники, которые могут нарушить естественный барьер кожи, вызвать сухость, раздражение и покраснение. Необходимо выбирать мягкие очищающие средства, соответствующие типу кожи.

Недостаточная защита от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей — одна из основных причин преждевременного старения кожи. Женщины должны регулярно наносить солнцезащитный крем с достаточным уровнем защиты, даже в пасмурные дни Елена Богатова дерматолог, косметолог

Часто, по словам врача, женщины неправильно используют увлажняющие средства. Они нужны для поддержания здоровья и эластичности кожи, и наносить их нужно на очищенную и влажную кожу, а не на сухую, объяснила Богатова.

«Женщины могут неправильно обращаться с кожей лица, трогая ее слишком сильно, растягивая или натирая при нанесении косметических средств. Это может повредить ее структуру, привести к образованию морщин и потере упругости», — продолжает собеседница «Ленты.ру».

Еще одной ошибкой является отказ от питания кожи изнутри, отметила врач. Неправильное питание, недостаток витаминов и минералов и воды негативно отражаются на состоянии кожи. Рацион должен быть сбалансированным: со свежими фруктами, овощами, полезными жирами, рассказала Богатова.

Ранее врач Алена Девятова призвала не покупать средства по уходу за кожей в красивых баночках с широким горлом. Она объяснила, что при использовании этих средств в них размножаются бактерии.