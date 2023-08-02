Врач предупредила о вреде средств для лица в красивых баночках с широким горлом

Врач Девятова призвала не покупать средства для лица в баночках с широким горлом

Врач Алена Девятова предупредила о вреде некоторых популярных средств для ухода за собой и призвала не покупать «красивые баночки с широким горлом». Об этом она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Первыми в рейтинге вредных и бесполезных средств Девятова назвала маски-пленки для избавления от черных точек на лице. По ее словам, реклама расхваливает их эффективность, однако на деле люди получают растянутые поры и воспаление. «Пресловутые "черные точки" — это сальные нити, которые есть у многих. Головки сальных нитей окисляются и выглядят неопрятно. Чтобы сделать их незаметными, лучше использовать средства с АНА- и ВНА-кислотами, но точно не выдирать их с корнем с помощью таких масок», — настаивает врач.

Скрабы с крупными и абразивными частицами, в том числе солевые, сахарные, с молотыми косточками и кофе, вредят сухой и чувствительной коже, утверждает собеседница «Ленты.ру». По ее словам, эти средства оставляют микроссадины, забивают поры жирной кожи и вызывают воспаление.

Тоников и сывороток со спиртовой основой тоже не должно быть в косметичке. Средства для лица, у которых на первых пяти позициях состава вы видите alcohol, alcohol denat, ethanol, isopropanol, часто можно найти в линейках для проблемной кожи. Стоит понимать, что подсушивающий эффект спирта будет недолгим и незначительным, а вот нарушенный барьер кожи и ответное выделение клетками еще большего количества кожного сала усугубят состояние Алена Девятова дерматовенеролог

Косметические баночки с широким горлом выглядят эстетично, но брать из них средство пальцем нельзя, говорит Девятова. Также не рекомендуется использовать лопаточки, пусть и чистые. Это связано с тем, что при соприкосновении с кислородом средства, которые хранятся в таких баночках, начинают окисляться и теряют свои свойства. Кроме того, внутрь попадают частички пыли и микрофлоры, превращая крема в рассадник бактерий и грибков. По мнению врача, лучше покупать средства для лица не в баночках, а в тубах или с помпой.

Ранее Алена Девятова назвала способы избавиться от рубцов на лице из-за акне. Она отметила, что справиться с рубцами помогут пилинги.