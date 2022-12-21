Врач назвала способы избавиться от рубцов на лице из-за акне

Врач Алина Девятова рассказала, что справиться с рубцами после акне помогут пилинги

Пилинги, лазерная шлифовка и другие процедуры помогут избавиться от рубцов на лице из-за акне, рассказала дерматовенеролог Алина Девятова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала способы вновь сделать кожу здоровой и красивой после воспаления.

Девятова пояснила, что рубцы на лице при акне появляются из-за сильного воспаления и из-за постоянного выдавливания гнойников. По ее словам, в настоящее время не существует стандарта лечения пост-акне. Врачам приходится индивидуально, буквально наощупь, подбирать эффективную комбинацию методов для каждого пациента.

При выраженных рубцах эффективны наружные препараты с протеазами, фонофорез с ними, срединные химические пилинги, лазерная шлифовка. Иногда применяется мезотерапия, улучшающая микроциркуляцию в тканях, а также препараты коллагена и гиалуроновой кислоты, чтобы заполнить объем глубокого рубца Алена Девятова дерматовенеролог

Для лечения пигментации кожи, возникающей после лечения, применяют срединные пилинги, домашний уход с АНА-кислотами, фототерапию. Также следует использовать солнцезащитные средства во время лечения и после него, добавила Девятова.

до 10 недель длится лечение глубоких рубцов

Для того, чтобы ускорить процесс избавления от рубцов, пациент должен строго следовать рекомендациям врача, предупредила дерматовенеролог. Самое важное правило — не трогать высыпания руками, не сдирать и не расковыривать очаги воспаления.

Ранее Алена Девятова рассказала, как бороться с акне — воспалительной болезнью, зачастую уродующей лицо. Она пояснила, что во время терапии могут назначить оральные контрацептивы и не только.