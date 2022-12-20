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13:37, 20 декабря 2022Забота о себе

Врач назвала эффективные методы лечения уродующей лицо болезни

Врач Алена Девятова: при лечении акне могут назначить оральные контрацептивы и не только

Фото: Barbara Krysztofiak / Unsplash

При лечении акне — болезни, зачастую уродующей лицо, могут назначить неочевидные препараты вроде оральных контрацептивов и не только, рассказала дерматовенеролог Алена Девятова. Врач назвала «Ленте.ру» и другие эффективные методы лечения этой болезни.

«Тысячи, а порой и сотни тысяч рублей пациенты впустую тратят в кабинетах у косметологов на чистках и пилингах лица в надежде избавиться от высыпаний. Тем временем врачи давно знают, как избавить пациента от причин появления сыпи», — прокомментировала Девятова.

Так, при акне легкой и средней степени тяжести применяют крема и гели с адапаленом, а также препараты с бензоилом пероксида. Также существуют наружные антибактериальные препараты для лечения акне, но важно знать, что длительно их не применяют, чтобы не вызвать устойчивость к антибиотику и окончательно не разрушить защитную функцию кожи, разъяснила дерматовенеролог.

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Когда высыпания сочетаются с состояниями, связанными с повышением в организме уровня мужских гормонов, будь то синдром поликистозных яичников, оволосение по мужскому типу, врач может назначить комбинированные оральные контрацептивы или другие препараты с антиандрогенной активностью

Алена Девятовадерматовенеролог

В этом случае пациентки проходят лечение под наблюдением дерматовенеролога и гинеколога, добавила собеседница «Ленты.ру».

до 12недель

может длиться лечение антибиотиками при сильном воспалении

Во время лечения акне перечисленными методами, пациентка должна следовать строгим ограничениям, предупредила Девятова. Так, она не должна беременеть на фоне приема системных ретиноидов и употреблять алкоголь. «Лечение длится не менее шести месяцев, — прокомментировала дерматовенеролог. — И скорее всего проявятся побочные эффекты в виде сухости кожи и слизистых. Но это ничто по сравнению со счастливыми глазами пациента, которому удалось избавиться от заболевания».

Ранее хирург Максим Сергиенко назвал главную опасность популярного средства для лечения ветрянки. Он предупредил, что нельзя лечить ветрянку зеленкой, так как она маскирует инфекцию в сыпи.

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Вера Владзиевская
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