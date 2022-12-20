Врач назвала эффективные методы лечения уродующей лицо болезни

Врач Алена Девятова: при лечении акне могут назначить оральные контрацептивы и не только

При лечении акне — болезни, зачастую уродующей лицо, могут назначить неочевидные препараты вроде оральных контрацептивов и не только, рассказала дерматовенеролог Алена Девятова. Врач назвала «Ленте.ру» и другие эффективные методы лечения этой болезни.

«Тысячи, а порой и сотни тысяч рублей пациенты впустую тратят в кабинетах у косметологов на чистках и пилингах лица в надежде избавиться от высыпаний. Тем временем врачи давно знают, как избавить пациента от причин появления сыпи», — прокомментировала Девятова.

Так, при акне легкой и средней степени тяжести применяют крема и гели с адапаленом, а также препараты с бензоилом пероксида. Также существуют наружные антибактериальные препараты для лечения акне, но важно знать, что длительно их не применяют, чтобы не вызвать устойчивость к антибиотику и окончательно не разрушить защитную функцию кожи, разъяснила дерматовенеролог.

Когда высыпания сочетаются с состояниями, связанными с повышением в организме уровня мужских гормонов, будь то синдром поликистозных яичников, оволосение по мужскому типу, врач может назначить комбинированные оральные контрацептивы или другие препараты с антиандрогенной активностью Алена Девятова дерматовенеролог

В этом случае пациентки проходят лечение под наблюдением дерматовенеролога и гинеколога, добавила собеседница «Ленты.ру».

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Во время лечения акне перечисленными методами, пациентка должна следовать строгим ограничениям, предупредила Девятова. Так, она не должна беременеть на фоне приема системных ретиноидов и употреблять алкоголь. «Лечение длится не менее шести месяцев, — прокомментировала дерматовенеролог. — И скорее всего проявятся побочные эффекты в виде сухости кожи и слизистых. Но это ничто по сравнению со счастливыми глазами пациента, которому удалось избавиться от заболевания».

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