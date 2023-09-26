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06:18, 26 сентября 2023Бывший СССР

Российские военные нанесли удар по силам «Азова» в Донбассе

Минобороны: ВС РФ нанесли удар по бойцам и технике «Азова» в Донбассе

Российские военные нанесли огневое поражение по бойцам и технике 12-й бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) в районе Серебрянского лесничества, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, в результате были уничтожены до 55 украинских солдат. Кроме того, противник также потерял две боевые машины пехоты, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку «Акация» и две гаубицы Д-30.

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    Марина Совина
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