Российские военные нанесли удар по силам «Азова» в Донбассе

Минобороны: ВС РФ нанесли удар по бойцам и технике «Азова» в Донбассе

Российские военные нанесли огневое поражение по бойцам и технике 12-й бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) в районе Серебрянского лесничества, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, в результате были уничтожены до 55 украинских солдат. Кроме того, противник также потерял две боевые машины пехоты, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку «Акация» и две гаубицы Д-30.