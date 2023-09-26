Fox News: Том Хэнкс заявил о готовности чистить унитазы ради полета на Луну

Американский актер и продюсер Том Хэнкс заявил о готовности чистить унитазы ради полета на Луну. Его цитирует Fox News.

По словам Хэнкса, он готов на любую работу, которая позволит ему занять место в следующей космической миссии. «Я хотел бы быть тем, кто будет разносить еду или рассказывать анекдоты при полете на Луну», — сказал он.

Хэнкс подчеркнул, что готов быть «парнем, который убирает, шутит, рассказывает истории и развлекает всех». «Я буду чистить туалет. Я буду разносить еду. Я сложу одежду. Я уберу снаряжение. Таким образом, остальные смогут свободно заняться другими делами», — добавил актер.

Ранее Том Хэнкс заявил о том, что в его фильмографии есть всего четыре хороших проекта. О том, какими именно картинами с его участием он доволен, звезда «Форреста Гампа» не уточнил. Артист отметил, что до сих пор не знает, как делаются фильмы.