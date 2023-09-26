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13:19, 26 сентября 2023Россия

Шойгу заявил о наращивании боевой мощи ВС России

Шойгу: ВС России продолжают наращивать боевую мощь

Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России продолжают наращивать боевую мощь в условиях поставок Западом оружия Киеву. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, его слова приводит ТАСС.

«В этих условиях продолжаем наращивать боевую мощь вооруженных сил, в том числе за счет поставок современного вооружения и совершенствования подготовки войск с учетом опыта специальной военной операции», — сообщил он на заседании коллегии оборонного ведомства.

Шойгу отметил, что намеченные цели будут достигнуты благодаря последовательной реализации плана деятельности до 2025 года.

По данным главы Минобороны, за текущий месяц Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 17 тысяч военных. Кроме того, было уничтожено более 2700 единиц вооружения и военной техники, в том числе иностранной.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Варвара Родикова
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