Москалькова отреагировала на видео с избиением сыном Кадырова поджигателя Корана

Москалькова отреагировала на избиение сыном Кадырова поджигателя Корана Журавеля

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отреагировала на избиение сыном Кадырова поджигателя Корана Никиты Журавеля. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Омбудсмен указала, что задержанный должен содержаться в СИЗО по установленным законам правилами, вне зависимости от тяжести преступления, и отвечать перед судом по закону. При этом Москалькова отметила, что уничтожение любых священных книг не должно оставаться безнаказанным, поскольку сеет межнациональную рознь, нетерпимость и вражду.

25 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором запечатлен процесс избиения Журавеля. На ролике видно, как его сын Адам наносит сидящему на стуле несколько ударов — в том числе ногами в голову.