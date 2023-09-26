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20:56, 26 сентября 2023Силовые структуры

В Москве задержали официанта за покупки в интернете по реквизитам чужих карт

В Москве задержали турка, который запоминал реквизиты карт и использовал их
СюжетПротесты в Белоруссии

Фото: Unsplash

В Москве полиция задержала гражданина Турции Янара Рамазана, который, работая официантом, запоминал реквизиты карт гостей ресторана, а потом использовал эту информацию для покупки товаров через интернет. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанный также подделал удостоверение личности, вклеив свою фотографию в документ другого человека.

Волк уточнила, что с декабря 2015 года Рамазан находится в международном розыске по обвинению в подделке официальных документов, а также неправомерном использовании банковских карт. Сейчас решается вопрос о выдаче турка силовикам его родной страны.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские задержали участника минских протестов, осужденного в Белоруссии.

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    Варвара Митина
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