Среда обитания
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14:39, 26 сентября 2023Среда обитания

Россиянам посоветовали бороться с мышами с помощью одного метода

«БелНовости»: дачникам предложили посадить бузину на участке для борьбы с мышами

Фото: Yunu Dinata / Unsplash

Россиянам посоветовали бороться с мышами с помощью растений. Об этом методе стало известно из материалов издания «БелНовости».

Эксперты отметили, что мыши на участке и в доме опасны тем, что они портят растения, съедают запасы продуктов, а также служат переносчиками инфекций и болезней. Для того чтобы избавиться от вредителей, они порекомендовали использовать растения, отпугивающих мышей своим запахом или ядовитостью. В качестве одного из примеров таких растений они привели нарцисс, луковицы которого содержат отравляющие грызунов алкалоиды. Другое растение с неприятным для мышей запахом — кориандр. Для борьбы с вредителями специалисты посоветовали обсыпать луковицы нарцисса кориандром и затем разложить их по участку, дому или подвалу. Кориандр также можно высевать на даче в местах, которые подвержены атакам мышей.

Помимо этого, отпугнуть вредителей с дачи поможет посадка ядовитой для грызунов бузины и неприятно пахнущей для них ромашки. Еще одним эффективным для избавления от мышей на участке растением является томат — если высушить и измельчить зелень от него и посыпать под деревьями и кустарниками, удастся отпугнуть вредителей и защитить кору от их зубов.

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Что касается дома, то в местах хранения продуктов и появления грызунов можно разложить ветки полыни или пучки пижмы, которые будут отпугивать их своим запахом. Еще одним полезным в борьбе с мышами растением специалисты назвали репейник: если рассыпать его семена между ящиками с овощами и фруктами, то те не решатся нарваться на колючки и уйдут. Для усиления эффекта эксперты порекомендовали применять другие методы по борьбе с мышами параллельно с использованием растений.

В сентябре специалисты портала «БелНовости» рассказали, что избавиться от ос можно с помощью ловушек из пластиковых бутылок.

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    Полина Кислицына
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