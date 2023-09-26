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20:21, 26 сентября 2023Силовые структуры

Расстрелявшему мирных жителей наводчику нацгвардии Украины вынесли приговор

В ДНР осудили расстрелявшего мирных жителей наводчика украинской нацгвардии

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) вынес приговор 21-летнему наводчику зенитно-ракетного взвода Нацгвардии Украины Ярославу Бучковському. Об этом во вторник, 26 сентября,«Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Как установил суд, 28 марта 2022 года осужденный, находясь на боевой позиции в больнице Мариуполя, заметил стоявших недалеко от здания двух мирных жителей, после чего открыл по ним огонь из автомата. От полученных ранений гражданские скончались на месте. Осужденный объяснил свои действия приказом командования об уничтожении любых лиц, попавших в поле зрения поста.

Суд приговорил Бучковського к 25 годам колонии строгого режима.

12 апреля сообщалось, что в ДНР выстрелившего из гранатомета в женщину бойца ВСУ приговорили к 16 годам колонии.

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    Владимир Седов
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