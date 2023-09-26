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07:01, 26 сентября 2023Из жизни

Более тысячи голых людей искупались в холодном море ради психического здоровья

Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

В Великобритании более тысячи обнаженных людей одновременно искупались в Атлантическом океане в честь дня осеннего равноденствия. Об этом сообщает Daily Mail.

1300 голых купальщиков поплавали в водах Северного моря в графстве Нортумберленд. Мероприятие, проводимое с 2011 года организацией по охране психического здоровья Mind, состоялось утром 23 сентября. Обнаженные купальщики явились на пляж графства со всей страны. Многие из них были одеты в клоунские парики, а также теплые зимние шапки. Люди брались за руки и прыгали на песке, а потом бежали окунуться в холодную воду. Организаторы назвали мероприятие «праздником жизни, природы и наших уникальных физических тел».

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За 12 лет организация Mind собрала более 100 тысяч фунтов стерлингов для улучшения диагностики и лечения психических заболеваний. Все деньги, собранные в этом году, пойдут организациям занимающимся профилактикой и лечением таких болезней в Нортумберленде.

Ранее в испанской Каталонии местные нудисты пожаловались представителям властей на одетых отдыхающих. Федерация нудистов и натуристов Каталонии ополчилась на туристов, которые приходят на нудистские пляжи в плавках и купальниках.

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    Никита Савин
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